Представитель USAID: «В течение 25 лет Азербайджану была выделена помощь на 1,3 млрд. долларов»

2017-05-18 19:57 | www.apa.az | 3

«За 25-летний период сотрудничества Азербайджану была выделена финансовая помощь на 1,3 млрд. долларов»

Как сообщает АПА, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя Европейского и Евразийского бюро администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Маргот Эллис.

По ее словам, 400 миллионов из этих средств были предоставлены посредством USAID.

М.Эллис сказала, что между правительствами США и Азербайджана существует 25-летнее партнерство. По ее словам, за период нахождения в нашей стране были проведены встречи с представителями НПО, представителями донорских организаций, с которыми они сотрудничают, официальными представителями правительства, в том числе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым, а также с председателем Совета государственной поддержки неправительственных организаций Азаем Гулиевым.

Представитель USAID отметила, что в ходе встречи с членами правительства Азербайджана был обсужден вопрос регистрации неправительственных организаций. Она подчеркнула, что США приветствуют применение правительством Азербайджана системы «единого окна» при регистрации НПО: «Агентство по международному развитию (USAID) реализует свои программы посредством НПО, которые являются представителями общества. По этой причине регистрация НПО имеет для нас большое значение. Думаю, что азербайджанское правительство понимает, насколько это важно для нас».

М.Эллис также добавила, что завтра она посетит Гянджу.