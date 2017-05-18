Сколько Руслан Лунев отдаст на благотворительность?

2017-05-18 17:45 | www.oxu.az | 2

Часть призовых средств пяти золотых наград IV Исламских игр солидарности Руслана Лунева будут переданы в Центр талассемии.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявила азербайджанская спортсменка-стрелок, мать пятикратного золотого призера IV Исламских игр солидарности Руслана Лунева Ирада Ашумова.

«Они эти деньги заработали, ведь речь же идет о медалях. На медали же не написана фамилия. Если человек заработал пять медалей, значит, это его заслуга и заслуга его тренера. Тем более я, как его мать, видела и вижу, как он работает, каким трудом такие успехи достаются», - заявила И.Ашумова.

По ее словам, на данный момент главное - дальше работать, не останавливаться и «не почивать на лаврах, мол, есть деньги, можно ничего не делать».

Напомним, за золото на Исламиаде в сумме каждый азербайджанский спортсмен получит по 150 тысяч манатов. Также их тренеры за каждое золото получат по 75 тысяч. Отметим, что тренером Руслана Лунева является его отец Владимир Лунев.

Комментируя вопрос о золотых медалях Руслана Лунева на Исламиаде на фоне невысоких показателей на предыдущих различных спортивных мероприятиях, И.Ашумова указала, что в прошлом году Р.Лунев впервые поехал в Рио-де-Жанейро на Олимпиаду как спортсмен.

«Был 15-м. Для нас это, конечно, удачно, так как для первого раза в 26 лет, будучи первый раз на Олимпиаде как спортсмен, два 15-х места заработать - считаем, что это было успешно. Он в феврале в индийском Нью-Дели взял третье место, на чемпионате Европы в словенском Мариборе был на третьем месте в миксе с азербайджанской спортсменкой Нигяр Насировой», - сказала спортсменка.

По ее словам, на данный момент Руслан Лунев улетел в немецкий Мюнхен для участия в Кубке мира.

А.М.