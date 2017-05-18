На организаторов выставки «18+» в Баку подадут в суд

2017-05-18 17:52 | www.oxu.az | 2

По поводу организаторов и художника прошедшей в Баку выставки «18+» будет совершено обращение в правоохранительные органы.

Как передает Oxu.Az, об этом заявила председатель общества детей Азербайджана Кямаля Агазаде, комментируя проведение в Баку кукольной выставки «18+».

Она отметила, что для проведения подобной выставки необходимо получить разрешение соответствующих структур:

«Не могу понять, какова цель этой выставки? Что они пропагандируют? Прошлое какой-то проститутки? Это гадость и позор. Подумайте о детях. Что вы делаете с детскими игрушками? Образы, которые вы демонстрируете с помощью игрушек, негативно влияют на детей с психологическими проблемами. Главное, что это увидят дети».

По словам Кямали Ализаде, эта выставка проводилась в России и вызвала большое недовольство:

«Увидели, что там не получается, и решили осуществить это в Азербайджане? То, что произошло в России, не стало уроком для этого художника? Нельзя это так оставлять. Никто не может использовать детские игрушки с плохими намерениями. Они должны ответить за это».

Кямала Агазаде подчеркнула, что планирует обратиться в министерство культуры и туризма и правоохранительные органы.

А.С.

