Азербайджанский боксер завоевал "серебро" Исламиады в Баку

2017-05-18 18:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Тамерлан Абдуллаев (до 69 кг) в четверг завоевал серебряную медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финальном поединке Абдуллаев уступил представителю Узбекистана Бобо-Усман Батурову.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)