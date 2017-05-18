Боксеры принесли Азербайджану 51-ое золото Исламиады – ФОТО + ВИДЕО

2017-05-18 18:10 | www.oxu.az | 2

Сегодня в Бакинском Кристальном Зале проходят финалы соревнований по боксу в Исламских Играх.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, первым из азербайджанских боксеров на ринг вышел Джавид Челебиев (60 кг). Его соперником в финале был Аммар Кярбялаи из Иордании, которого он одолел по итогам всех трех раундов. В итоге Челебиев выиграл золото Исламских Игр.

Сегодня за золото также будут бороться – Тамерлан Абдуллаев (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Рауф Рагимов (81 кг), Теймур Мамедов (91 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

A.M.