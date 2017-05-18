Очередную золотую медаль Исламиады принес Азербайджану борец Кямран Мамедов

2017-05-18 18:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец греко-римского стиля Кямран Мамедов (66 кг) в четверг провел схватку за золотую медаль IV Игр исламской солидарности.

В сегодняшней схватке соперником Мамедова был представитель Кыргызстана Жанат Килбаев.

Одержав досрочную победу над кыргызским борцом со счетом 9:0, Кямран Мамедов принес Азербайджану очередную золотую медаль.

V Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)