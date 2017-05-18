Китайские медработники подрались во время операции – ВИДЕО

2017-05-18 18:22 | www.oxu.az | 3

Два китайских медработника решили уладить свои противоречия на кулаках прямо в операционной.

Как передает Oxu.Az, видео публикует Shanghaiist.

По-видимому, оно снято в одной из больниц Ланькао (провинция Хэнань). На кадрах видно, как сначала медсестра спорит с медбратом, потом бьет его, после чего ее коллега наносит ей серию ударов.

Полиция ведет следствие. По данным правоохранителей, персонал клиники сообщил, что во время записи видео операций не велось, хотя кадры свидетельствуют об обратном.

Н.О.