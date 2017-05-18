Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по боксу – ВИДЕО

2017-05-18 18:28 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил победителей соревнований по боксу в рамках IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в весовой категории до 61 килограмма золотую медаль завоевал азербайджанский боксер Джавид Челябиев.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

A.M.