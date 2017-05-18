Юный азербайджанский виртуоз на таре провел первый сольный концерт (ФОТО)

2017-05-18 18:56 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ -Учащийся пятого класса музыкальной школы №36 Управления культуры и туризма Баку, юный виртуоз на таре Габиб Мамедли провел свой первый сольный концерт, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Концерт прошел в музыкальной школе №6 имени Бакиханова. Габиб Мамедли представил произведения мировых и азербайджанских классиков, среди которых Перголези, Шуберт, Бизе, Дворжак, Чайковский, Саид Рустамов, Гара Гараев, Сулейман Алескеров, Азер Рзаев, композицию мугама "Шур" и другие. Произведение “Güllü qafiyə” исполнил юный исполнитель мугама Рашад Гамидов.

Начальник управления Вугар Зейналов, народный артист, профессор Агаверди Пашаев и другие деятели культуры высоко оценили мастерство юного дарования, пожелали ему дальнейших успехов.

(Автор: Вугар Иманов)