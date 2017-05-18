Адвокаты экс-главы Межбанка Азербайджана попросили суд оправдать их подзащитного

2017-05-18 19:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Бакинском апелляционном суде в четверг была рассмотрена апелляционная жалоба экс-председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева и других проходящих по этому уголовному делу лиц на решение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщил Trend адвокат Гаджиева Фахреддин Мехтиев, на заседании, прошедшем под председательством Афлатуна Гасымова, адвокаты выступили с защитной речью. Адвокаты Гаджиева отметили, что факты, указанные в уголовном деле, не были доказаны, поэтому уголовное дело, возбужденное в отношении их подзащитного, должно быть прекращено, а сам Гаджиев отпущен на свободу.

Очередной процесс по делу состоится 25 мая.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил экс-председателя правления Международного банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева к 15 годам лишения свободы.

Другие обвиняемые приговорены к различным срокам: Анар Султанов - к 7,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Ильгар Абдуллаев - к 6,5 годам условно (три года испытательного срока), Магомед Джахангиров - к 7,5 годам условно (три года испытательного срока), Кенан Оруджев - к семи годам 23 дням условно (три года испытательного срока), Ибрагим Гусейнов - к восьми годам, Юсиф Алекперов - к 8,5 годам, Азад Джавадов - к 10 годам 11 месяцам лишения свободы.

Джахангир Гаджиев был арестован пятого декабря 2015 года по решению Наримановского районного суда Баку. Срок его ареста трижды продлевался.

Гаджиев и еще семь человек обвиняются по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана, включая присвоение в крупных размерах, злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество с причинением крупного ущерба, присвоение или растрату с использованием служебного положения в крупном размере, превышение должностных полномочий, дачу взятки.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)