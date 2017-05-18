Кузены Асада попали под санкции США

2017-05-18 18:30 | www.oxu.az | 3

Министерство финансов США расширило список сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют американские санкции.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Anadolu, об этом сообщается в заявлении ведомства.

В список добавлены пять физических и пять юридических лиц. Под действие ограничительных мер попали Мухаммед Аббас, Самир Сахир Дервиш, Мухаммед бен Мухаммед Фарис Кувайдир, а также двоюродные братья главы сирийского режима Башара Асада – Ихаб и Ияд Махлуфы.

Кроме того, в список были внесены компании Al-Ajnihah, Syrian Company For Information Technology и Barly Off-Shore, благотворительная организация Al-Bustan и банк Cham Islamic Bank.

Отмечается, что санкции введены в ответ на продолжающиеся акты насилия властей в отношении сирийского народа. Как говорится в документе, Минфин США продолжит ужесточать санкции против сирийского режима.

Н.О.