Еще один азербайджанский боксер завоевал «серебро» Исламиады

2017-05-18 19:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Еще один азербайджанский боксер завоевал «серебро» IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Выступающий в весовой категории до 75 килограммов Кямран Шахсуварлы в четверг в финале уступил представителю Казахстана Турсунбаю Кулахмету.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)