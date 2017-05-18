Моя цель - стать олимпийским чемпионом – победитель Исламиады Айхан Тагизаде

2017-05-18 19:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Айхан Тагизаде, обладатель золотой медали IV Игр исламской солидарности Баку-2017, посвятил свою победу матери.

"Свою золотую медаль посвящаю маме, которую можно назвать моим фанатом номер один. Она во всем меня поддерживает и, безусловно, радуется каждому моему достижению", - сказал спортсмен, который также является победителем первых Европейских игр Баку-2015.

Вспоминая свой решающий поединок Тагизаде, подчеркнул, что он был нелегким.

"Как вы знаете, в финале я встретился с представителем Ирана, а иранские спортсмены очень сильны в таком виде спорта, как тхэквондо. Но, несмотря на все это, я стал победителем и принес еще одну золотую медаль в копилку сборной Азербайджана. Впереди ждут усиленные тренировки, сборы, соревнования. Конечно, моя цель - стать олимпийским чемпионом", - подчеркнул Тагизаде.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)