Свекровь рассказала о причинах суицида невестки – ФОТО

2017-05-18 18:50 | www.oxu.az | 3

«Она брила голову лезвием. Говорила, что ей так нравится. Часто сбегала из дома. Сколько раз она пыталась броситься с балкона, мы ее удерживали».

Как передает Oxu.Az, об этом рассказала Симузер Нусретбейли, свекровь жительницы Баку Сусаны Шарифовой, несколько дней назад бросившейся с балкона своей квартиры.

С.Нусретбейли, которая является поэтессой и членом Союза писателей Азербайджана, заявила, что у ее невестки были проблемы с психикой:

«Моя единственная ошибка в том, что я не отвела Сусану к психологу и не получила документ».

По словам Симузер ханум, сестра Сусанны Амина стала причиной конфликта между ней и ее мужем:

«Сестра негативно воздействовала на ее психологию. О таких вещах открыто не говорят. Сестра Сусаны находилась в интимной связи с массажистом – другом моего сына. Сусанне было очень плохо, когда она об этом узнала. Мой сын ее не бил, просто запрещал общаться с сестрой. Теперь Амина выкладывает фотографии Сусанны с обнаженной грудью. Сейчас Амина пишет, что Симузер ханум и ее сын-наркоман сжили со света ее сестру. Ведь это не так. Вот настоящая причина ее суицида. Амина выкладывала в Instagram фото Сусаны с обнаженной грудью. Абульфаз спрашивал, что эти фото делают в социальных сетях».

Симузар ханум также заявила, что ее сына несправедливо арестовали:

«Сусана была домашней, трудолюбивой девушкой. Я никогда не говорила ей лишнего слова, была ей матерью, а не свекровью. Да упокоит Аллах ее душу. Хотя бы она была жива и могла ответить на клевету. У Сусаны были проблемы с психикой. Абульфаз – парень с высшим образованием. Мой сын был спортсменом, работал в тренажерном зале, работал охранником. Писали, что якобы он наркоман, бил Сусану. Такого не было, они любили друг друга. Когда она покончила с собой, Абульфаз от шока бился головой об стену».

Симузер Нусретбейли считает несправедливым задержание ее сына Абульфаза Бахшиева:

«Дети и без того лишились матери. Хотя бы не оставляйте ее без отца. Очень хотелось бы, чтобы при вынесении приговора моему сыну это учли. Он невиновен».

По словам Симузер ханум, ее сын прожил с Сусаной 8 лет, но по некоторым причинам они не могли вступить в официальный брак. У них было две дочери – одной 6 лет, другой 6 месяцев.

З.Г.

