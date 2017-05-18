Исламиада: Безумная радость матери чемпионки – ВИДЕО

2017-05-18 19:00 | www.oxu.az | 3

Мать египетской штангистки Шаимы Хариди, завоевавшей золотую медаль на Исламских играх солидарности в Баку, весьма оригинальным для нас способом отреагировала на известие о победе дочери.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, cпортсменка, выступавшая в супертяжелой весовой категории, связалась с мамой по скайпу и сообщила о завоевании золота.

Как этому известию обрадовалась мама – смотрите на видео ниже.

A.M.