МИД прокомментировал заявление Марии Захаровой

2017-05-18 19:22 | www.oxu.az | 3

Азербайджан находится в контакте с членами ВАК, которые являются гражданами России. Как и Армения, которая естественно находится в контакте с членами Союза армян России.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой в связи с ВАК.

«По имеющимся у меня данным, выдвинутые Минюстом России претензии и предложения в связи с Уставом Конгресса учтены. Надеемся, апелляционное обращение ВАК будет рассмотрено в соответствующем порядке, и вопрос будет решен положительно», - отметил Х.Гаджиев.

С.Б.

