Ограбление в Лянкяране попало на камеру видеонаблюдения

2017-05-18 19:27 | www.oxu.az | 3

В городе Лянкяран совершено нападение на магазин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в дневное время на улице Мирзы Магомедгусейна Ахунда, напротив полной средней школы №5.

По сообщению владельца магазина, происшествие зафиксировала камера безопасности.

Так, вчера в утренние часы в магазин Газанфара Магеррамова, где продаются товары повседневного спроса, вошел человек и попросил сигареты. Житель квартала, ранее судимый мужчина по имени Ниджат подошел к кассе и, пригрозив кассиру ножом, оказал на него давление. После, взяв из кассы 550 манатов, мужчина удалился.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лянкяранского городского управления полиции.

Созданная следственно-оперативная группа в результате принятых мер задержала совершившего нападение на магазин.

Ограбление магазина попало на камеры наблюдения. Представляем вам данные кадры:

С.Б.

