Орнаменты тюркского мира объединят народы мира в Азербайджане

2017-05-18 19:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском музее ковра с 22 по 24 мая пройдет второй международный симпозиум “Türk dünyasının ortaq dili – naxışlar” (Общий язык тюркского мира ‒ орнаменты) на тему "От общего истока разными руслами", сообщили Trend Life в пресс-службе Института Юнуса Эмре.

Симпозиум организован Министерством культуры и туризма Азербайджана, Центром турецкой культуры Института Юнуса Эмре в Баку и Азербайджанским музеем ковра при содействии посольства Турции, TÜRKPA (Парламентская ассамблея тюркоязычных стран), Советом по культуре и пропаганды Турции в Азербайджане, Фондом тюркского мира, Z Company 2007, ATİB (Объединение предпринимателей Азербайджана и Турции) и Азербайджанским университетом языков).

В работе симпозиума примут участие ведущие специалисты, исследователи, научные деятели, коллекционеры, художники по ковру из Азербайджана, США, Грузии, Ирана, Италии Казахстана, Польши, Кыргызстана, Узбекистана, России, Сербии, Турции, Туркменистана и Украины.

Цель симпозиума - ознакомление с последними исследованиями, посвященными наследию тюркских народов – ковровым орнаментам, а также вовлечение молодых ученых в сферу исследований национальной культуры.

Тема симпозиума – искусство тюркских ковровых орнаментов в широком историческом диапазоне, начиная с доисламской эпохи и по настоящее время. На академических сессиях будут зачитаны доклады и проведены дискуссии, охватывающие следующие вопросы: общие корни и семантика орнаментов тюркоязычных народов; научная терминология в области изучения коврового искусства тюркоязычных народов и ее проблемы; ковровые орнаменты, используемые в других областях искусства, их взаимное влияние; значение орнаментов в художественной культуре и новые тенденции: современный декоративный стиль, опирающийся на фундамент традиционного искусства; особый художественный язык узора как элемент человеческой цивилизации и другие.

Выступления ученых, работающих над темами типологической классификации особенностей орнаментов, их географического распространения, а также охрана материального и духовного наследия будут опубликованы в виде книги, распределены по библиотекам, а также предложены участникам встречи.

В рамках симпозиум будут представлены экспонаты Национального гагаузского историко-этнографического музея им. Кара Чобана – ковры, изделия народно-прикладного искусства, национальная одежда и т.д.

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(Автор: Вугар Иманов)