Баку-2017: Азербайджанский боксер принес стране 55-ю золотую медаль Исламиады

2017-05-18 19:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в четверг завоевал 55-ю золотую медаль IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Очередное "золото" для страны завоевал боксер Теймур Мамедов, выступающий в весовой категории до 91 килограмма. В финальном поединке Мамедов одержал уверенную победу над представителем Турции Бураком Акшином.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)