Из Чечни эвакуировали более 40 геев

2017-05-18 19:58 | www.oxu.az | 3

Правозащитники намерены добиваться предоставления зарубежными странами виз для нескольких десятков гомосексуалов из Чечни, которых эвакуировали из республики.

Как передает Oxu.Az, об этом Интерфакс-у сообщили в пресс-службе правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть».

«На данный момент мы вывезли 43 человека из Чечни в различные регионы России. В интересах безопасности вывезенных людей мы не называем эти регионы. Мы ждем помощи от европейских государств с визами, чтобы вывезти всех эвакуированных за рубеж. Девять человек из 43 уже находятся за границей», - сказал собеседник агентства.

В какие страны вывезли геев, в организации не сообщают.

«Это различные страны, мы ведем переговоры, как минимум, с пятью странами о выдаче виз. Идут переговоры об открытии гуманитарных коридоров для представителей ЛГБТ-сообщества», - заявили в организации.

По словам правозащитников, «Российская ЛГБТ-сеть» не имеет представительств в Чечне и ранее никогда плотно не работала с проблемами ЛГБТ-сообщества в республике.

Представитель организации отметил, что геев в Чечне, по некоторым данным, начали задерживать с конца декабря 2016 года - начала января 2017 года, а обращения пострадавших в «Российскую ЛГБТ-сеть» стали поступать незадолго до начала активного обсуждения ситуации в Чечне в СМИ.

С.Б.

