Турция отказалась участвовать в операции по освобождению Ракки

2017-05-18 20:08 | www.oxu.az | 3

Анкара не примет участия в операции по освобождению сирийской Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам главы государства, такое решение принято из-за того, что к наступлению могут присоединиться бойцы курдских «Сил народной самообороны» (YPG). При этом Эрдоган подтвердил готовность Турции осуществлять масштабные кампании, подобные «Щиту Евфрата».

С.Б.

