Баку-2017: У азербайджанского тхэквондиста "бронза" Исламиады

2017-05-18 20:10 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Магомед Мамедов, выступающий в весовой категории до 63 килограммов, в четверг завоевал "бронзу" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В полуфинале соревнований Мамедов уступил представителю Казахстана Алимжану Серикбаеву со счетом 7:8.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)