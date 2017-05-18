Магомедрасул Меджидов стал победителем Исламских игр

2017-05-18 20:21 | www.oxu.az | 3

Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов, выступающий в категории свыше 91 килограмма, завоевал для страны «золото» IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в финальном поединке двукратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов одержал победу над представителем Сирии Манафом Асаадом и принес Азербайджану третье "золото" Исламиады в соревнованиях по боксу и 57-ю золотую медаль в целом.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

