Исламиада: Президент посмотрел финальный бой азербайджанского боксера

2017-05-18 21:43 | www.apa.az | 3

Сегодня в «Baku Crystal Hall»е завершились соревнования боксеров на IV Играх исламской солидарности. Как передает АПА, азербайджанские боксеры завоевали на турнире 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медали. За финальными боями наблюдали глава государства, президент НОК Ильхам Алиев и члены его семьи.

Президент вручил медали победителям. В честь чемпиона Джавида Челебиева был исполнен гимн Азербайджана, поднят флаг страны.