В результате нападения боевиков ИГ на деревню в Сирии погибли 51 человек

2017-05-18 22:02 | www.apa.az | 4

Число погибших мирных жителей при нападении террористов группировки "Исламское государство" на селение Акареб в сирийской провинции Хама возросло до 51 человека, более 100 пострадали. Как передает АПА, об этом сообщил РИА Новости местный врач.

Армия Сирии ранее сообщила, что отразила в четверг нападение на Акареб, расположенный к востоку от города Хама. Сирийское агентство SANA сообщило о 20 жертвах атаки среди мирного населения.

"Пятьдесят один погибший и более 100 раненых — это окончательные цифры по жертвам атаки, которую устроили террористы ИГ на деревню Акареб", — сообщил доктор в городе Саламия, в окрестностях которого находится селение.

Акареб имеет стратегически важное значение, так как рядом с ним пролегает трасса от Алеппо.