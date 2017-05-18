В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу пешеходов, есть жертвы

2017-05-18 22:06 | www.apa.az | 4

По меньшей мере один человек погиб и десять пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

По данным телеканала CBS, погиб один и пострадали 20 человек. В пожарной службе города сообщили, что раненых не меньше 13.

Инцидент произошел на площади Таймс-сквер. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар.

По словам очевидца, медики положили семь человек на носилки. Он утверждает, что действия водителя автомобиля были преднамеренными.

Телеканал CBS со ссылкой на полицию сообщил, что наезд на пешеходов на Таймс-сквер не связан с терроризмом. "Полицейское управление города Нью-Йорк: никакой видимой связи с терроризмом нет", — говорится в бегущей строке в эфире телеканала.