Автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей в Нью-Йорке

2017-05-18 21:14 | www.oxu.az | 4

На площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка автомобиль на полной скорости врезался в толпу пешеходов.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 18 мая, сообщает Metro.

Очевидцы публикуют в Twitter фотографии с места происшествия. На снимке видно, что машина завалилась на один бок и дымится.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr