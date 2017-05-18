Баку-2017: Азербайджанский тхэквондист вышел в финал Исламиады

2017-05-18 20:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Рамин Азизов (до 87 кг) в четверг вышел в финал соревнований на IV Играх исламской солидарности Баку-2017.

В полуфинале азербайджанский спортсмен одолел соперника из Турции Сардара Юкселя со счетом 13:5.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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