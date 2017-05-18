Исламиада: Сборная Азербайджана по боксу завоевала 7 медалей

2017-05-18 22:16 | www.apa.az | 3

Сегодня на IV Исламских играх солидарности в Баку завершились соревнования по боксу. Как сообщает apasport.az, за золотую медаль боролись 6 представителей Азербайджана.

Из них трое завоевали «золото», четверо «серебро».

Сегодняшнему чемпиону Теймуру Мамедову награду вручил президент Федерации бокса Азербайджана Кемалледин Гейдаров.

60 кг

Представитель нашей страны в этой весовой категории Джавид Челебиев провёл решающий бой. Наш чемпион мира, победивший Султана Заурбая (Казахстан), боролся за «золото» Исламиады с иракцем Аммаром Карбалаи. Челебиев оказался намного сильнее и этого соперника (5:0) и стал нашим первым боксёром, завоевавшим золотую медаль.

69 кг

Тамерлан Абдуллаев начал выступление с 1/8 финала и прошёл путь до решающего поединка. Его последней жертвой стал Илья Очкин (Казахстан). В финале наш боксёр постарался победить и узбека Бобо-Усмана Батурова. В первых двух раундах наш спортсмен выглядел сильнее, но в заключительной части поединка попал в нокдаун и в итоге проиграл (0:5), довольствовавшись «серебром».

75 кг

Камран Шахсуварлы стартовал в турнире с 1/8 финала и тоже дошёл до финала. Наш боксёр, отстранивший от борьбы в полуфинале Юнесса Гарруми (Марокко) в решающем бою встретится с Турсунбаем Кулахметом (Казахстан). Камран боролся на равных с соперником, но, несмотря на это судьи объявили победителем казахского спортсмена - 5:0. Таким образом, после Тамерлана Абдуллаева Камран Шахсуварлы тоже завоевал серебряную медаль Исламиады.

81 кг

Рауф Рагимов, который тоже начал выступление с 1/8 финала завоевал путёвку в финал, не выйдя на ринг в полуфинале. Так, в ½ финала наш 23-летний спортсмен должен был встретиться с египтянином Абдельрахманом Абдельгавведом, но из-за того, что его соперник не вышел на бой прошёл в финал без борьбы. Его последним соперником был Арсланбек Ачилов (Туркмения). В напряжённой борьбе туркменский боксёр победил со счётом 4:1. Рагимов же стал нашим 3-им боксёром, удостоившимся «серебра».

91 кг

У Теймура Мамедова тоже есть шанс доказать, что он сильнее всех. Наш боксёр вышел в финал, победив на предыдущей стадии сирийца Эльдина Гоуссу. Т.Мамедов в сложном поединке с турком Бураком Акшином завоевал «золото» (3:2).

+91 кг

Волнение финала испытает и супертяжеловес нашей сборной Магомедрасул Меджидов. Меджидову пришлось преодолеть до финала больше этапов, чем его товарищам по команде. Он сумел отстранить от борьбы всех соперников, а в полуфинале показал свою силу иорданцу Хусейну Иашаишу. В решающем бою наш спортсмен уверенно победил Манафа Асаада (Сирия) и принес 3-ю золотую медаль в копилку сборной.