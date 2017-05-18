Азербайджанские волейболистки стали чемпионками Исламиады

2017-05-18 21:41 | www.oxu.az | 3

Женская сборная Азербайджана по волейболу выиграла «золото» IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в финале соревнований азербайджанские волейболистки встречались со сборной Турции. Игра завершилась со счетом 3:1(25:12, 23:25, 25:20, 25:21).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

С.Б.

