Фильм в формате VR впервые показали на Каннском кинофестивале

2017-05-18 22:08 | www.oxu.az | 4

В рамках Каннского фестиваля впервые показали кино, снятое в формате виртуальной реальности. Фильм под названием Carne y Arena («Плоть и песок») является частью инсталляции, посвященной миграционному кризису на границе Мексики и США.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter в четверг, 18 мая.

Автором ленты выступил мексиканский режиссер Алехандро Иньярриту, снявший ее вместе с оператором Эммануэлем Любецки. Ранее они сотрудничали при работе над картинами «Бердмэн» и «Выживший».

На входе посетителям выдают рюкзак и VR-шлем, и они попадают в пустой авиационный ангар с рассыпанным по полу песком. Фильм, который показывают в шлемах, рассказывает о попытке беженцев пересечь американскую границу. История заканчивается арестом.

Лента идет шесть с половиной минут.

Арт-объект установлен в населенном пункте Манделье-ла-Напуль, расположенном к югу от Канн. Инсталляция будет работать до 28 мая. Затем ее перевезут в музей Fondazone Prada в Милане.

Алехандро Гонсалес Иньярриту известен такими картинами, как «Бердмэн» и «Выживший». За обе ленты режиссер получил премии «Оскар», став первым кинематографистом мексиканского происхождения, удостоившимся этой награды.

С.Б.

