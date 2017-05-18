Баку-2017: Копилка сборной Азербайджана пополнилась еще одной "бронзой"

2017-05-18 20:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Копилка медалей сборной Азербайджана в четверг пополнилась еще одной "бронзой" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

Очередную медаль завоевал азербайджанский борец греко-римского стиля Сабах Шариати (до 130 кг). Во встрече за "бронзу" Шариати со счетом 9:0 одержал победу над представителем Сирии Алкрадом Ражой.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)