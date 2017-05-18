Офис ОБСЕ в Ереване прекращает свою деятельность

2017-05-18 22:15 | www.oxu.az | 3

Постоянный совет ОБСЕ не смог достичь консенсуса по вопросу продления мандата представительства организации в Армении. Офис ОБСЕ в Ереване прекратит свою деятельность 31 августа этого года.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в самой организации.

Стороны так и не смогли прийти к консенсусу и достичь приемлемого решения по продлению мандата. По словам генерального секретаря ОБСЕ Ламберто Занньера, офис в Ереване и его персонал внесли значительный вклад в оказание помощи властям Армении по выполнению их обязательств в рамках ОБСЕ.

C.Б.

