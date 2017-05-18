Баку-2017: Еще одно "золото" Азербайджана на Исламиаде

2017-05-18 20:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский тхэквондист Рамин Азизов (до 87 кг) выиграл "золото" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финале соревнований Азизов в четверг одержал победу над иранским спортсменом Ахмедом Мухаммеди со счетом 16:14 и пополнил копилку медалей сборной Азербайджана еще одним "золотом" Исламиады.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)