Азербайджанские волейболистки заняли первое место на Исламиаде Баку-2017

2017-05-18 21:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Женская сборная Азербайджана по волейболу выиграла "золото" IV Игр исламской солидарности Баку-2017.

В финале соревнований азербайджанские волейболистки встречались со сборной Турции. Игра завершилась со счетом 3:1(25:12, 23:25, 25:20, 25:21).

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Автор: Талех Агавердиев)