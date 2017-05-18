Азербайджан по-прежнему в группе лидеров медального зачета IV Игр исламской солидарности (ТАБЛИЦА)

2017-05-18 22:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - По итогам сегодняшнего дня Азербайджан занимает второе место в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Сегодня копилка нашей команды пополнилась девятью золотыми, четырьмя серебренными и четырьмя бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 59 золотых, 33 серебряных и 24 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 60 золотыми, 52 серебряными и 43 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 16 золотыми, 22 серебряными и 29 бронзовыми медалями.