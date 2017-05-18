Коалиция нанесла удар по проправительственным отрядам в Сирии

2017-05-18 22:56 | www.apa.az | 3

Коалиция во главе с США нанесла удар по позициям проправительственных отрядов в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на американского чиновника.

Удар был нанесен в ответ на наступление сторонников Дамаска на поддерживаемые США силы оппозиции. По предварительным данным, огонь коалиции был предупредительным, отмечает агентство.

В свою очередь Франс Пресс уточняет, что инцидент произошел рядом с сирийско-иорданской границей.

"Конвой двигался по дороге и не отвечал на многократные попытки предупредить его и не приближаться к силам коалиции в Ат-Танфе", — заявил агентству американский военный источник.

Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации, пояснил РИА Новости представитель Пентагона. "Удар был нанесен. Это было против проправительственных сил, действовавших вблизи Ат-Танфа. Эти проправительственные силы действовали в пределах установленной зоны деэскалации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции".