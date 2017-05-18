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Mehriban Əliyeva tort bişirdi – FOTO

2017-05-18 22:54 | www.oxu.az | 4

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, “Baku” jurnalının baş redaktoru Leyla Əliyeva öz “İnstagram” hesabında maraqlı foto paylaşıb.

Oxu.Az-ın məlumatına görə, fotoda Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva mətbəxdə tort bişirir.

“Anamın hazırladığı “Napoleon” bütün “Napoleon”lardanlardan dadlıdır!”, - L.Əliyeva fotoya şərhdə yazıb.

 

Anamın hazırladığı "Napoleon" bütün napoleonlardan dadlıdı! Мамин "Наполеон" самый вкусный на свете!

Публикация от Official page of Leyla Aliyeva (@leyla999)

S.B.

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