Седьмой день Исламиады – МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

2017-05-18 23:06 | www.oxu.az | 3

По итогам сегодняшнего дня Азербайджан занимает второе место в медальном зачете IV Игр исламской солидарности.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой нa Trend, cегодня копилка нашей команды пополнилась девятью золотыми, четырьмя серебренными и четырьмя бронзовыми медалями.

Всего в активе Азербайджана 59 золотых, 33 серебряных и 24 бронзовых медалей. На первом месте Турция с 60 золотыми, 52 серебряными и 43 бронзовыми медалями. Замыкает тройку лидеров Иран с 16 золотыми, 22 серебряными и 29 бронзовыми медалями.

C.Б.

