На пешеходов в Нью-Йорке наехал бывший военный – ОБНОВЛЕНО

2017-05-18 23:45 | www.oxu.az | 4

Мужчина, наехавший на толпу пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, оказался бывшим служащим Вооруженных сил США.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр города Билл Де Блазио, слова которого приводит Reuters.

Также в полиции назвали имя водителя. Это 26-летний Ричард Рохас (Richard Rojas). Ранее стало известно, что мужчина арестован. Стражи порядка полагают, что произошедшее не является терактом.

По информации правоохранительных органов, Рохаса дважды арестовывали, в 2008 и 2015 году, за пьяное вождение. В настоящее время его проверяют на содержание алкоголя и наркотиков в крови.

21:14

На площади Таймс-Сквер в центре Нью-Йорка автомобиль на полной скорости врезался в толпу пешеходов.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 18 мая, сообщает Metro.

Очевидцы публикуют в Twitter фотографии с места происшествия. На снимке видно, что машина завалилась на один бок и дымится.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr