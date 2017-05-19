Армения выдала России Пермякова

2017-05-19 00:01 | www.oxu.az | 4

Ереван выдал России российского военнослужащего Валерия Пермякова, осужденного пожизненно в Армении за убийство семьи, сообщила пресс-служба Минюста Армении, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Передача Пермякова российской стороне состоялась согласно Московской конвенции 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», — говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

По данным ведомства, в результате консультаций с полномочными органами РФ достигнута договоренность о предоставлении армянской стороне информации об отбывании Пермяковым наказания в случае соответствующего запроса.

С.Б.

