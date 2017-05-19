В Шеки «Shacman» переехал мужчину

2017-05-19 00:02 | www.oxu.az | 4

В Шеки грузовик переехал 47-летнего мужчину.

Как передает Oxu.Az, очевидцы происшествия сообщили АПА, инцидент произошел днем 18 мая в городе, в местечке, именуемом «Огуз шоссеси».

Житель села Баш Гёйнюк Вугар Мамед оглу Абдурахманов 1973 г.р., подавая назад грузовую машину марки «Shacman», переехал жителя села Беюк Дехне Юнис Назар оглу Исмаилова 1970 г.р.

Отец троих детей Ю.Исмаилов погиб на месте от полученных травм.

По факту в райотделе полиции ведется расследование.

С.Б.

