Ağrı'da PKK'lı üst düzey terörist öldürüldü

2017-05-19 00:38 | www.trend.az | 1

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yakınlarındaki Tendürek Dağı'nda 11 Mayıs günü gerçekletirilen hava destekli operasyonda ölü ele geçirilen 9 PKK'lılardan birinin İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler ile ilgili gri listede yer alan Ersin Seven olduğu belirlendi. Konuyla ilgili Valilik açıklamasında hava harekatı sırasında Tendürek dağı Kuzeyi, Diyadin Sorumlusu Ersin Seven olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"İl Jandarma Komutanlığımızca 11 Mayıs 2017 günü ilimiz Tendürek Dağı bölgesinde tespit edilen noktaya yönelik atak taarruz helikopter kolu ile eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 BTÖ mensubu etkısız hale getirilmiştir."

Kaynak: Milliyet