Президент Ильхам Алиев вручил медали очередным победителям Исламиады

2017-05-19 00:47 | www.apa.az | 3

18 мая завершились соревнования по греко-римской борьбе IV Игр исламской солидарности. Азербайджанские пехлеваны завершили Игры с 4 золотыми, 1 серебряным и 3 бронзовыми медалями.

Как передает АПА, президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев и члены его семьи наблюдали за финальными встречами.

Медали победившим спортсменам вручил глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

В честь чемпиона Кямран Мамедова (66 кг) прозвучал государственный гимн Азербайджана, был поднят государственный флаг страны.