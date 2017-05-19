Баку-2017: Азербайджанские баскетболисты одержали первые победы

2017-05-19 01:02 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - На IV Играх исламской солидарности Баку-2017 стартовали соревнования по баскетболу 3x3.

В первый день соревнований среди женщин в группе "A" в пятницу сборная Азербайджана обыграла команду из Туркменистана со счетом 16:7. Азербайджанские баскетболистки во втором матче одержали победу над сборной Алжира со счетом 20:14.

В соревнованиях среди мужчин сборная Азербайджана в группе "A" была сильнее баскетболистов из Туркменистана - 17:16. Во второй игре азербайджанские баскетболисты встретились со сборной Турции. Матч закончился победой азербайджанских спортсменов со счетом 17:10.

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.