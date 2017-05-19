Турция не примет участие в операции в Ракке из-за участия YPG

2017-05-19 02:28 | www.apa.az | 2

Турция не будет участвовать в операции по освобождению сирийской Ракки от «Исламского государства» из-за того, что США планируют привлечь отряды сирийских курдов (YPG), передает РИА «Новости».

Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы обсудили во время визита в США операцию в Ракке и увидели, что США с чувствительностью воспринимает операцию в Ракке. Мы сказали: если там будет YPG, мы не примем в ней участие, вы сами проведете операцию. Раз ваше решение по Ракке такое — ну, удачи», — сказал Эрдоган.