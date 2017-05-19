Сопредседатели МГ ОБСЕ осудили нарушения перемирия в Карабахе

2017-05-19 04:16 | www.apa.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ распространили в четверг заявление, в котором осудили нарушения режима прекращения огня в Карабахе и призвали стороны принять меры к прекращению эскалации конфликта.

Как передает АПА со ссылкой на сообщение ОБСЕ, в документе отмечается, что есть противоречивые данные об объектах ударов, а также жертвах и убытках.

"Сопредседатели осуждают нарушения режима прекращения огня и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта", — подчеркивается в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (РФ), Ричарда Хогланда (США) и Стефана Висконти (Франция).

Согласно сообщению, посредники и личный представитель председателя ОБСЕ продолжают собирать дополнительные сведения и аналитику, чтобы получить более полную и точную информацию о ситуации.