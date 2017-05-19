США направили второй авианосец к Корейскому полуострову

2017-05-19 04:45 | www.trend.az | 3

Военно-морские силы США начали передислокацию авианосец "Рональд Рейган" на Корейский полуостров в связи с очередным обострением ситуации в регионе, связанным с недавним пуском баллистической ракеты Северной Кореи, передает РИА Новости со ссылкой на CNN.

По их данным, "Рональд Рейган" проведет учения с другим кораблем ВМС США "Карлом Винсоном" в этом районе.

Испытание очередной ракеты КНДР состоялось в ночь на воскресенье. В понедельник Северная Корея официально подтвердила успешное проведение пуска баллистической ракеты средней дальности. Ракета пролетела 30 минут, дальность полета составила 800 километров, упала она в Японском море за пределами особой экономической зоны Японии. Высота в две тысячи километров была достигнута впервые.