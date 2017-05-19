Германия пытается снизить напряженность с Турцией

2017-05-19 05:39 | www.apa.az | 3

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Берлин пытается снизить напряженность в отношениях с Турцией, но не приемлет давление одного члена НАТО на другого.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее стало известно, что Турция за день до начала предполагаемого визита группы немецких депутатов на военную базу "Инджирлик" проинформировала МИД ФРГ о невозможности данной поездки. Затем канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит искать альтернативы перемещения немецкого военного контингента с военной базы "Инджирлик" в Турции в соседние страны.

"Мы пытаемся последние недели и месяцы снизить напряженность. Это наш сосед", — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

При этом немецкий министр отметил, что Анкара выдвинула неприемлемые условия. Так, в частности, по словам Габриэля, Анкара попросила Берлин передать им тех людей, которые получили убежище в Германии.

"И это запрещено законом и конституцией. И это та ситуация, когда один партнер по НАТО пытается оказать давление на другого — это просто невозможно", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Он добавил, что американские партнеры обещали помочь Германии разрешить данный вопрос с Турцией.