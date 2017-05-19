Трамп назвал вероятного кандидата на пост главы ФБР

2017-05-19 06:56 | www.apa.az | 2

Президент США Дональд Трамп назвал одного из наиболее вероятных кандидатов на пост главы ФБР. Как передает АПА, об этом сообщает Reuters.

По его словам, им может стать бывший сенатор Джо Либерман.

Данное заявление Трамп сделал в ходе встречи с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

В среду Трамп лично встретился с 75-летним Либерманом и еще тремя кандидатами на пост — исполняющим обязанности директора ФБР Эндрю Маккейбом, экс-губернатором Оклахомы Фрэнком Китингом и ветераном ФБР Ричардом Макфили.

Трамп уволил прошлого директора ФБР Джеймса Коми на минувшей неделе, заявив, что тот неспособен выполнять свои обязанности.